L'ultimo nome sulla lista degli uomini mercato dell'Inter è Tomas Soucek, centrocampista ventottenne di nazionalità ceca oggi al West Ham. Alto 192 centimetri, mediano più difensivo che offensivo, come riporta il Corriere dello Sport è sul taccuino dei dirigenti per caratteristiche tecniche e fisiche ed è in scadenza di contratto a fine giugno 2024.

Quest'anno ha già segnato quattro reti in dieci partite ufficiali. In passato ha già segnato anche all'Inter, quando era nello Slavia Praga, Champions League 2019/2020 (3-1 per i nerazzurri). Va detto che il West Ham ha l'opzione per rinnovare il contratto di un altro anno.