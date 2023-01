La partita di Coppa Italia di stasera tra Inter e Parma sarà un'opportunità per alcuni giocatori come Asllani e Correa , smaniosi di trovare spazio nelle gerarchie di Inzaghi . Il focus arriva dalle pagine del Corriere dello Sport di oggi. Il primo si giocherà le sue chance di essere titolare in Supercoppa il 18 gennaio qualora Brozovic e Calhanoglu dovessero essere entrambi indisponibili (o non ancora pronti per esserci dal 1'). L'argentino è invece un'alternativa da considerare in attacco qualora Lukaku dovesse continuare a faticare, ma per ora non ha brillato.

Correa non ha avuto nemmeno la fortuna dalla sua, come ricorda il quotidiano. Lo scorso anno si è spesso fermato per guai fisici, quest'anno non ha partecipato al Mondiale (per il quale era stato convocato) perché bloccato solo in extremis da un'infiammazione al tendine d'Achille. "Se si fosse fermato nelle settimane precedenti, avrebbe smaltito il problema e sarebbe diventato campione del mondo. Invece, con Lukaku ai box, è rimasto a disposizione di Inzaghi, giocando, in alcuni casi, con una dose di infiltrazioni. Insomma, si è sacrificato per l’Inter, ma, sfortuna o no, il verdetto resta quello del campo", riporta il quotidiano.

Stasera sarà in campo con Lautaro. Il resto della formazione dovrebbe vedere tra i titolari anche D’Ambrosio, De Vrij, Gagliardini, Gosens e forse Bellanova, in ballottaggio con Dumfries.