Tanti i nomi accostati alla panchina del Real Madrid dopo l'addio di Zidane. Raul, Xabi Alonso, Pochettino e pure Antonio Conte. Il tecnico campione d'Italia con l'Inter è un vecchio pallino di Perez, che già nel recente passato era stato cercato dal numero uno della Casa Blanca. Dopo l'arrivo di Alaba a zero, il Corriere dello Sport parla di due possibili grandi colpi: uno è Kanté, neo campione d'Europa con il Chelsea, l'altro è Lukaku. "L’approdo a Madrid del franco-maliano, che Conte aveva chiesto con insistenza all’Inter senza essere accontentato, potrebbe rivelarsi l’argomento definitivo per il sì del salentino alla Casa Blanca, che a quel punto si getterebbe con forza su Lukaku, per allestire una supercoppia offensiva con Benzema", si legge sul quotidiano romano.

VIDEO - NON SOLO HAKIMI: UN'ALTRA CESSIONE E' MOLTO VICINA?