Capitolo Ivan Perisic. Le dichiarazioni del croato dopo la finale di Coppa Italia hanno allarmato il popolo interista, ma non la società che continua a essere molto ottimista sulla permanenza dell'esterno. "Davanti alla volontà comune di proseguire assieme, un accordo verrà trovato - assicura il Corriere dello Sport -. Certo, c’è anche un pizzico di fastidio. E non solo per l’infelice scelta di tempo del croato, che, volendo, potrebbe anche essere giustificata dall’adrenalina ancora in circolo. La verità è che in viale Liberazione non ritengono di aver atteso «l’ultimo momento», come ha affermato il diretto interessato. Gli incontri con chi rappresenta il giocatore (Frane Jurcevic della LJ Sports Group, agenzia creata dall’ex-tennista Ivan Ljubicic) ci sono stati e hanno anche prodotto un’offerta finita sul suo tavolo, vale a dire un biennale da poco più di 4 milioni più bonus. Attraverso il quale, Perisic andrebbe a guadagnare solo qualcosa appena in meno rispetto al suo attuale contratto". Perisic, invece, era partito da una richiesta di 6 milioni netti l'anno.