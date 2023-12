Niente Lazio per Pavard. Secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi non rischierà il francese che, dunque, non sarà convocato per la trasferta di Roma in vista della partita di domenica sera all'Olimpico. Assieme a lui resteranno a Milano anche De Vrij e Dumfries, mentre Cuadrado partirà dalla panchina. Rispetto al match con la Real Sociedad, riecco dal 1' Bastoni, Bisseck, Barella e Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.