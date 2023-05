Partita già l’operazione Istanbul, come spiega il Corriere dello Sport. In particolare, occhio sui due infortunati Mkhitaryan e Correa: "Nessuno dei due forzerà i tempi, nei prossimi giorni ad Appiano Gentile, aspettando la partita contro il Manchester City che sarebbe la seconda finale europea consecutiva per Mkhitaryan. Peraltro, quella che comincia domani sarà anche la prima settimana libera da impegni, per l'Inter, dopo la sosta di marzo".

