Inzaghi ha utilizzato il 92% della rosa, anche Palacios ha trovato soddisfazione contro l'Empoli. All'appello, oltre al terzo portiere Di Gennaro, mancano solo Martinez e Buchanan.

Il Corriere dello Sport parla del portiere: l'ex Genoa sta accarezzando l’idea di debuttare tra i pali della porta nerazzurro, con Inzaghi che potrebbe dare un turno di riposo a Sommer contro il Venezia. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare nell’allenamento di oggi: per adesso si tratta di un’opzione, ma nessuna certezza.

Come sottolinea il quotidiano romano, Martinez non è un semplice portiere di riserva, ma anche il candidato forte per raccogliere l’eredità di Sommer, che compirà 36 anni il prossimo 17 dicembre e che ha il contratto in scadenza a fine stagione, con opzione a favore dell’Inter per il rinnovo.

