Secondo il Corriere dello Sport, con Vicario ormai al Tottenham, l'Inter non intende comunque abbassare le richieste per Onana e i 40 milioni messi sul tavolo dallo United non bastano per dire addio al portiere camerunese. "Anche perché l’eventuale incasso della cessione verrebbe utilizzato non solo per il nuovo portiere – torna d’attualità Mamardashvili del Valencia -, ma anche per coprire le altre necessità della rosa", spiega il quotidiano romano.