Palestra, poi riscaldamento e torello con la squadra, poi di nuovo in solitaria: questo il menù fitto che Romelu Lukaku rispetterà per qualche giorno in modo da rimettersi in pari con i compagni e tornare al massimo già per il Napoli. "Più che la cautela per il vecchio infortunio - ce ne vuole sempre, ma il belga è definitivamente guarito spiega il Corriere dello Sport - conta che sia reduce da una settimana e spiccioli di stop: uno stop attivo, visto che si è fatto raggiungere dal suo preparatore di fiducia, ma evidentemente non sufficiente per tenerlo alla pari con Skriniar e soci. Lukaku verrà monitorato costantemente. Oggi sarà nuovamente alla Pinetina, con Correa e Onana, gli altri ultimi arrivati, mentre il resto della truppa avrà una giornata di riposo".