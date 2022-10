In attesa di Lukaku, Inzaghi domani sera a Firenze si affiderà ancora a Edin Dzeko. Il bosniaco, finora, ha messo in cascina quattro gol non banali: derby, Plzen e due al Sassuolo nel momento della rinascita. E la settimana senza impegni non può che avergli fatto bene. "Un’ottima alternativa a chi, come Lukaku, nella sua ultima stagione di Inter aveva realizzato trenta gol complessivi - spiega il Corriere dello Sport -. L’anno scorso, a Firenze, Dzeko permetteva all’Inter di completare una rimonta segnando su angolo di Calhanoglu. Scalpita Lukaku, ma il guaio al flessore della coscia che lo ha fermato dopo Lazio-Inter ha richiesto un recupero più lungo del previsto. Una gestione dell'infortunio che, sommato agli ultimi problemi di Correa, a tratti ha dimezzato l'attacco interista. Per mettere in conto una staffetta tra lui e Dzeko, a partita in corso, occorrerà attendere la prossima settimana. Soltanto oggi Simone Inzaghi farà il punto della situazione con lo staff medico dell’Inter, ma il nuovo rinvio è già una certezza. Il rientro del belga, in ogni caso, sarà graduale. Con vista sull’impegno di Champions League a San Siro mercoledì sera, dove tuttavia è possibile che Lukaku non vada oltre uno spezzone di partita: la condanna a vincere per staccare un pass verso gli ottavi con un turno di anticipo può riproporre un’Inter quasi al completo".