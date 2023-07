"La Juve c’era. La Juve c’è. Anzi, adesso è sola a un passo dal traguardo". Il Corriere dello Sport insiste: Romelu Lukaku vicino ai bianconeri, che però ancora devono piazzare Vlahovic al PSG. Per il belga, pronto un contratto da 8 milioni netti a stagione per tre anni.

"Venerdì il Chelsea comincia a far capire che Lukaku si può avere anche a 40. E allora palla all’Inter, che però pensa di non fare un passo in più rispetto ai 30 più 5 di bonus perché con l’ingaggio sfiorerebbe già i 70 milioni di investimento e oltre non può spingersi - ri costruisce il CdS -. Ma proprio mentre il Chelsea apre e i nerazzurri immaginano di aumentare la quota, Lukaku sparisce. Fino a quando la Juve, nella notte tra venerdì e ieri, resta sola: Lukaku ha chiamato l’Inter, una serie di finte scuse, i toni che crescono e la rottura. Al Chelsea viene comunicato che il giocatore non interessa più".