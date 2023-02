Il Corriere dello Sport parla oggi dell'interesse del Liverpool per Nicolò Barella e di quello dell'Inter per Franck Kessie, per il quale sarebbe già fissato in agenda un nuovo contatto con il suo agente Atangana. Nonostante i soldi necessari dalle cessioni, a Milano non hanno comunque messo in preventivo di privarsi del centrocampista sardo. Il sacrificabile è già stato individuato in Denzel Dumfries, ma "qualora le proposte per Barella dovessero superare la quota di 70 milioni, i piani nerazzurri potrebbero anche mutare" si legge.



A centrocampo, però, chi potrebbe fare le valigie è Marcelo Brozovic, che secondo il Corsport potrebbe diventare una pedina preziosa per uno scambio. "Non a caso, uno degli scenari possibili lega il croato proprio a Kessie, per un affare da mettere in piedi con il Barcellona - prosegue il giornale -. Su questo fronte, come premesso, l’Inter attende novità una volta scavallato il match di ritorno con il Porto. Nelle prossime settimane, Atangana, che ha già ribadito come per il suo assistito il ritorno in Italia, e quindi l’Inter, sia il desiderio principale, tornerà a sondare il terreno con il Barcellona. Il club nerazzurro ha già messo in chiaro i contorni dell’operazione: prestito e parte dell’ingaggio pagato, oppure, appunto, scambio con Brozovic, ma solo con cospicuo conguaglio a proprio favore". La trattativa non è semplice ma Kessie, tramite il suo procuratore, proverà a forzare la mano.