Nubi dense sul futuro all'Inter di Simone Inzaghi: ormai la separazione sembra scontata dopo la decima sconfitta in campionato. Anche il Corriere dello Sport descrive lo scenario come probabile: "Ora in gioco c’è la Champions: rimanere senza sarebbe un disastro. Per la società innanzitutto, che andrebbe incontro ad un ridimensionamento - si legge -. Il primo a pagare, però, sarebbe Inzaghi, obbligato a rimettersi al più presto in carreggiata. A cominciare dalla sfida di Coppa Italia di martedì con la Juventus, che a questo punto assume ancora più importanza. E, in ogni caso, sulla sua conferma le ombre diventano ancora più dense, nonostante il contratto fino al 2024".