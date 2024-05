In caso di vittoria questo pomeriggio contro la Lazio, l’Inter si avvicinerebbe di un ultimo importante passo verso il record di 98 punti. E nel caso di successo contro la sua ex squadra, Simone Inzaghi raggiungerebbe quota 50 punti accumulati nel solo girone di ritorno, superando il loro stesso percorso d’andata, chiuso a 48. Punto della situazione fatto, il Corriere dello Sport non ha dubbi: "I campioni d’Italia oggi si presenteranno con la formazione titolare per non lasciare nulla al caso. Il primato sarebbe l’ennesima perla a coronare una stagione storica".

I 92 punti attuali ottenuti in 36 match "certificano una media vertiginosa di 2,55 lunghezze a partita, costruita con un’andatura stellare nel girone d’andate (solo vittorie, a parte 3 pareggi e 1 sconfitta) e rinforzata a inizio 2024 con un filotto di 10 vittorie inanellate fino a metà marzo" ricorda il CdS. La sconfitta in casa del Sassuolo è l’unica sbavatura recente che comunque Inzaghi non vuole replicare e in campo manderà i titolarissimi per un ultimo grande sforzo prima dell'ennesima grande festa.

"Tra i titolarissimi di oggi, ovviamente, rientra anche Sommer che difenderà i pali con l’ambizione di contribuire a un altro record da tramandare ai posteri. Si tratta di quello legato ai clean-sheet di squadra, che l’Inter ha già eguagliato a quota 21 e potrebbe diventarne detentrice solitaria qualora non subisse reti tra oggi e la sfida con il Verona. La porta inviolata in Serie A, va ricordato, è in condivisione tra Sommer (19) e Audero (2), che hanno esaltato la grande solidità sfoggiata quest’anno dalla retroguardia nerazzurra".