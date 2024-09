Tomas Palacios ha dovuto attendere qualche giorno in più del previsto, ma alla fine ha coronato il suo sogno di vestire la maglia dell'Inter. D'altronde è quanto ha confermato lui stesso ieri nella sua prima intervista da calciatore nerazzurro.

Come spiega il Corriere dello Sport, l'argentino non era un innesto previsto: lo è diventato nel momento in cui si è reso necessario coprire il vuoto aperto dall'infortunio di Buchanan. In quel momento,, il club nerazzurro ha deciso di non tappare solo la falla, ma di pensare anche al futuro. E Palacios, 21 anni, è nel pieno del suo processo di crescita.