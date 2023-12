Ciro Immobile era entrato nei pensieri di Simone Inzaghi e dell'Inter. Il retroscena, raccontato oggi sulle pagine del Corriere dello Sport, risale a metà luglio, quando il tecnico nerazzurro era alla ricerca di una punta di esperienza per la Champions e voleva a Milano. Tanto che ci sarebbero stati dei contatti diretti con il capitano della Lazio e il suo agente.

Alla fine si trattò solo di un'idea mai concretizzata, anche perché sarebbe stato difficile (se non impossibile) convincere l'esigente Lotito a cedere il suo leader. La trattativa non entrò mai nel vivo, "restò un pensiero in fase embrionale" che alla fine spinse la dirigenza interista a completare il reparto con gli arrivi di Arnautovic e Sanchez.

