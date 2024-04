Il Corriere dello Sport pubblica oggi una preview online di Inter-Empoli puntando sui temi di maggiore attualità in casa nerazzurra. Secondo il quotidiano, Inzaghi ha chiesto ai suoi di rimettere la testa in tutto e per tutto sul grande obiettivo stagionale e chiudere il prima possiible la pratica scudetto.

Il tutto mettendo da parte le questioni extra campo, vedi soprattutto il caso Acerbi ma anche le questioni societarie, con il prestito di Oaktree in scadenza e il procedimento di China Construction Bank contro il presidente Steven Zhang.

Le vittorie, secondo, Inzaghi, sono l'antidoto ideale per chiudere al meglio la stagione e in calendario ci sono solo due scontri d'alta classifica, contro Milan e Lazio. Le altre partite sono sulla carta meno impegnative, ma serve restare concentrati e ricordarsi di quanto avvenuto contro l'Empoli lo scorso anno: gol di Baldanzi e successo esterno. L'anno scorso c'erano però tre possibili obiettivi ancora in ballo nel rush finale, stavolta ce n'è soltanto uno ed è il campionato.