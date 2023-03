"Si comincia questa sera con il tutto esaurito contro la Juventus. Ma poi la prospettiva è quella di un aprile di sold out. Insomma, il cassiere di Viale Liberazione è pronto a far festa". Lo sottolinea il Corriere dello Sport che prevede un calendario di fuoco anche a livello di tifo sugli spalti per l'Inter, che incasserà tantissimo tra campionato, Champions e Coppa Italia. "Sono già finiti i tagliandi per il match con la Fiorentina del 1° aprile. Il resto del programma, per San Siro nerazzurro, prevede per il 16 la visita del Monza (campionato), per il 19 quella del Benfica (ritorno dei quarti di Champions), per il 26 ancora la Juventus (ritorno semifinali di Coppa Italia) e, infine, per il 30, ma il calendario è ancora da sistemare, la Lazio (campionato)". Insomma, avversari di alto livello, calendario fitto e complicato. Ma anche una piacevolissima conseguenza economica.