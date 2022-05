Come riferisce il Corriere dello Sport, sono partiti i negoziati per il rinnovo del contratto con Nike, il cui contratto come sponsor tecnico dell'Inter scade nel 2024 e che finora ha fruttato al club pochissimo: 4,25 milioni nel 2017-18 dopo 5 stagioni senza Champions e adesso alla base di 12,5 milioni si aggiungono i bonus per il raggiungimento della coppa europea più prestigiosa e per le vittorie.