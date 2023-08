L'Atalanta ha alzato l’offerta al West Ham per Gianluca Scamacca a 25+5 milioni di bonus più il 10% sulla futura rivendita e ha superato l'Inter, ferma a 25+5 (ma con premi più difficili da raggiungere). Più alta anche l'offerta dell'ingaggio: 3,2 milioni di euro a stagione dai bergamaschi, 2,8 dai nerazzurri di Milano.

Un cambio di rotta che porta l'Inter a ragionare anche sugli altri obiettivi in attacco. "Nelle ultime settimane - scrive il Corriere dello Sport - i nerazzurri hanno parlato con l’entourage di Alvaro Morata, quello di Beto e soprattutto con l’intermediario di Balogun, il preferito della dirigenza, anche se il più costoso. L’Arsenal ha deciso di vendere il suo calciatore in questa sessione e ritiene che il prezzo fissato sui 40 milioni sia giustificato dal numero dei gol segnati in Francia. Da Londra, però, non escludono uno sconticino per andare incontro alle corteggiatrici del ragazzo, sempre molto richiesto sul mercato: è nel mirino anche di un club francese e del Lipsia, ma è l’Inter la società più interessata alle sue prestazioni".

Sempre da non scartare l'ipotesi di un ritorno di Alexis Sanchez, soprattutto in caso di cessione di Joaquin Correa: secondo il Corsport lo stesso attaccante, svincolato dopo l’addio al Marsiglia, avrebbe congelato le varie offerte arrivate dalla Premier, dal Sudamerica, dalla Francia e dall’Arabia Saudita perché vorrebbe rientrare in Italia.

