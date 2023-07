Grande via vai ieri nella sede dell'Inter. Come conferma il Corriere dello Sport, una delle idee discusse è stata quella di inserire l'esterno Holm in organico: fase ancora embrionale, con i nerazzurri che prenderebbero lo svedese soltanto in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia.

Si è parlato anche di Pereyra: al momento Marotta non lo considera una priorità, ma il giocatore resta nei radar essendo svincolato dall’Udinese e potendosi accasare a zero.

Per la difesa, invece, occhio a Demiral: secondo il Corsport, il turco resta in pole, a patto che si trovi una formula soddisfacente per il prestito dall’Atalanta.

