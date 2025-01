Il Napoli pensa a Davide Frattesi. Come svela il Corriere dello Sport, il diesse Manna ha iniziato a cullare l'idea di portare il centrocampista alla corte di Conte, ma bisognerà fare i conti con le pretese dell'Inter. E non solo.

Com'è noto, i nerazzurri pretendono 45 milioni per il cartellino dell'ex Sassuolo che tanto piace anche alla Roma. E poi c'è il fattore rivalità: mentre la Roma non è in corsa per lo scudetto, il Napoli sì. E nessuno dalle parti di Appiano Gentile ha intenzione di farsi un autogol a gennaio.

Dall'altra parte, il quotidiano romano sottolinea la legittima insoddisfazione di Frattesi per il minutaggio meno ampio di quanto non immaginasse all’alba della sua esperienza interista, nonostante un impatto quasi sistematicamente incisivo sulle partite. Lui al Napoli è sempre piaciuto e già con la vecchia dirigenza ci fu un abboccamento, ma poi a spuntarla furono i nerazzurri. "Il ds Manna, senza dubbio dotato di una certa fantasia nella costruzione degli affari, può proporre un prestito con obbligo di riscatto e pagamento biennale; sulla cifra, beh, non si scappa. È quella. Elevata", si legge.

