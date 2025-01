Davide Frattesi è il grande obiettivo della Roma per il mercato di gennaio. La novità, riportata oggi dal Corriere dello Sport, è che l'Inter ha aperto alla trattativa ed è disposta a discutere la cessione, chiesta dallo stesso giocatore perché insoddisfatto del poco minutaggio. La valutazione nerazzurra non si schioda dai 45 milioni di euro. Il club giallorosso deve rispettare anche i paletti dei Fair Play Finanziaro e per questo, aiutato anche da Riso (agente del centrocampista), starebbe preparando un'offerta basata sulla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni, come la qualificazione alla prossima Europa League.

Per arrivare a Frattesi, però, servirebbe liberarsi anche di un giocatore dallo stipendio pesante come Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante, che secondo il Corsport "potrebbero anche interessare all’Inter". La Roma valuta anche Tajon Buchanan, ma l'obiettivo principale resta Frattesi. Per il quale nella Capitale filtra ottimismo: in primis perché l'Inter non sarebbe contraria alla cessione alla Roma, ma soprattutto per la volontà dello stesso giocatore. "Frattesi da tempo spera di tornare a Roma", assicura il quotidiano romano.