Se c'è una certezza è che l'Inter in Europa League farà il tifo per il Marsiglia. Il motivo è semplice e, come ricorda il Corriere dello Sport, è legato a Joaquin Correa, in prestito nel club francese con un obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro che diventa obbligatorio soltanto in caso di accesso alla prossima Champions League.

Al momento l'OM è attualmente nono in classifica il Ligue 1 e il quarto posto, utile per l'accesso al preliminare di Champions, è distante 10 punti. Ecco perché la speranza più 'concreta' per il riscatto del Tucu è rappresentata dalla vittoria dell'EL. "Per il club nerazzurro sarebbe un gran colpo - sottolinea il quotidiano -. La prospettiva, infatti, è che a fine stagione il Tucu torni alla base. Con tutte le inevitabili difficoltà nel cercargli una nuova sistemazione".

