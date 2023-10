Domani alle 15 l'Inter scenderà in campo nell'anticipo con il Bologna. Rispetto al match di Champions con il Benfica, si prevedono alcuni cambi di formazione. Secondo il Corriere dello Sport, al centro della difesa dovrebbe tornare De Vrij, mentre a destra spazio a Darmian. Asllani potrebbe far rifiatare Calhanoglu, così come Sanchez con Thuram. Possibili convocazioni per Sensi e Frattesi.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.