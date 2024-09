Il Panathinaikos ha messo gli occhi su Joaquin Correa: i verdi di Atene sembrano essere l'ultima opzione per l'addio del Tucu già in questa sessione di mercato. L'argentino ha esattamente le caratteristiche dell'attaccante cercato dal club greco, ma prima - come spiega il Corsport - serve l'uscita di Sporar, centravanti sloveno.

Il tempo c'è, in Grecia il mercato chiuderà l'11 settembre, ma l'Inter ha posto delle condizioni chiare: la base di partenza per il suo addio è che il nuovo club si prenda carico dell’intero ingaggio, ovvero 3,5 milioni di euro al lordo delle due mensilità già saldate. Per quanto riguarda il cartellino, invece, c’è più margine, nonostante il Tucu sia a bilancio per circa 8 milioni.