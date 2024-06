Il nome di Bento resta molto presente nella testa della dirigenza nerazzurra. L'idea è quella assicurarsi un portiere valido per il presente, ma soprattutto un'assicurazione per il futuro. E quello del brasiliano - come conferma il Corsport - è il profilo preferito.

I nerazzurri lo hanno messo nel mirino ormai da oltre un anno, trovando anche l'intesa economica con l'entourage. Nel frattempo, però, la concorrenza è cresciuta come è cresciuto il livello di Bento, stabilmente nel giro della Nazionale verdeoro.

In viale Liberazione sperano di far valere il canale aperto la scorsa estate strappando un prezzo vantaggioso: non si va oltre i 20 milioni di euro. Le alternative sono il genoano Martinez e un nuovo prestito di Audero.