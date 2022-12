"Se non fosse costretta a muoversi con il bilancino per ogni operazione, la dirigenza nerazzurra punterebbe dritto su Carlos Alcaraz , centrocampista di appena vent’anni (compiuti lo scorso 30 novembre), di proprietà del Racing Avellaneda". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, che da un lato conferma il forte interesse dei nerazzurri per l'argentino e dall'altro torna a evidenziare i paletti entro i quali i dirigenti del club devono muoversi.

Baccin, braccio destro di Ausilio, ha da tempo promosso a pieni voti Alcaraz dopo la sua missione in Sud America, quella di ottobre: cartellino da 15 milioni di euro trattabili, con la possibilità magari di inserire nell'affare Colidio che tanto piace al Racing. "Al momento, però, l’Inter ha le mani legate - spiega il Corsport -. Deve sperare che il Racing, come lo stesso giocatore (la cui preferenza va alla squadra nerazzurra), resistano al corteggiamento di Wolverhampton e Porto, e poi, nei prossimi mesi, sfruttando qualche uscita ancora da mettere in piedi, partire all’assalto. Altrimenti, occorrerà battere strade alterative". Strade che non portano a Ounahi, considerando i 40 milioni chiesti dall'Angers. Più facile - secondo il quotidiano romano - che ci si rivolga al Barcellona per il prestito di Kessie.

