Il passaggio di proprietà da Suning a Oaktree non ha riguardato solo l'Inter, ma ha avuto conseguenze anche sulle holding lussemburghesi in precedenza in mano alla famiglia Zhang. Tutte e tre (Great Horizon, Grand Sunshine e Grand Tower) non avranno più i precedenti amministratori Yan Chen, An Jiang e Gillermina Morosi, sostituiti da Katherine Ralph, Global Opportunities strategy Managing Director; Martin Eckel, Managing Director e Head of Legal Luxembourg e Delphine Nannan, Senior Vice President e Head of Luxembourg Affiliated Accounting and Operations.

Katherine Ralph è la dirigente che nei giorni scorsi, insieme ad Alejandro Cano, ha incontrato i due ad interisti Alessnadro Antonello e Beppe Marotta.