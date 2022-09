La Champions League rappresenta un'occasione importante per il bilancio dell'Inter. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, sommando tutte le quote minime garantite (bonus per la partecipazione, ranking storico/decennale e prima parte di market pool) il club nerazzurro incasserà almeno 40,3 milioni di euro.

Una cifra che salirà grazie ai bonus risultati durante la fase a gironi e alla seconda parte di market pool sarà superiore. Dal totale andrà sottratta la multa da 4 milioni di euro comminata dalla UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario.