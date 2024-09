Comincia a cambiare qualcosa all’interno dell’organigramma dell’Inter dopo il subentro di Oaktree. Stando a quanto appurato da Calcio e Finanza, tra i principali manager in uscita c'è Lionel Sacchi, attuale capo del personale, entrato nel club milanese nel novembre 2020 inizialmente come Group Human Resources Director. Il manager, nato in Francia, dal gennaio 2022 è stato nominato Chief People Officer, ruolo che ha mantenuto fino ad oggi.