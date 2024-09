Nonostante sia appena sbarcato in Bundesliga, Moussa Sylla potrebbe salutare presto la Germania. L'attaccante francese naturalizzato maliano in forza allo Schalke 04 sarebbe finito nel mirino di Inter e Juventus: gli osservatori dei due club italiani, stando a quanto raccolto dai colleghi della Bild, erano presenti sulle tribune dello stadio di Gelsenkirchen per monitorarlo da vicino in occasione del ko casalingo (1-3) contro il Colonia.

Ben Manga, direttore tecnico del club, non esclude una sua cessione nei prossimi mesi: "Penso che possiamo vendere Moussa per un ottimo prezzo. Se qualcuno cambia, ovviamente ci indebolisce, ma è nostro compito tenere d'occhio l'acquisto successivo. La strada per uscire da questa situazione sarà lunga".

