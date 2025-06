L'Inter muove i primi passi per Rasmus Højlund, attaccante danese del Manchester United individuato come obiettivo principale per rinforzare l'attacco. Secondo le ultime novità riportate da Fabrizio Romano, il club nerazzurro ha allacciato in questi giorni i primi contatti con l'entourage del classe 2003 visto in Italia con la maglia dell'Atalanta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!

🚨🇩🇰 Understand Inter have made contact with Rasmus Højlund’s camp in the recent days as talks started for the Danish striker.



As exclusively revealed two days ago, Højlund is one of the main options on Inter shortlist with Parma’s Bonny and more. pic.twitter.com/zdXj3TjCVn