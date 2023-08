Chi si sta muovendo meglio sul mercato dei club di Serie A? A rispondere alla domanda è l'ex nerazzurro Hernanes, incalzato dai colleghi di Firenzeviola.it: "Il Milan ha preso tanti giocatori ma bisogna vedere come si inseriranno nel contesto Milan. L'Inter ha perso Lukaku e Dzeko ed è un brutto colpo perché sono due attaccanti importanti - ricorda il Profeta -, infine la Juve non si sa bene ancora la situazione di Pogba e la miglior cosa sarebbe recuperare lui. Insomma le big non hanno fatto grandi cose e quindi bisognerà aspettare fino alla fine. Se resta Vlahovic? Secondo me dovrebbe essere affiancato da un'altra punta perché giochi meglio, lui ha una buona tecnica e può giocare anche mezza punta. Non so se resta ma nel caso devono trovargli una sistemazione in campo".

