Il primo periodo della loro storia li ha visti viaggiare avanti e indietro in Europa: Hiba alla fine si è trasferita in Germania per stare vicina ad Achraf, poi seguito anche a Milano ai tempi dell'Inter. Sullo sfondo, però, c'è sempre stato il desiderio di tornare di nuovo all'ombra della Tour Eiffel: "Lasciare Parigi è stata una decisione molto difficile da prendere per me, ma l'ho fatto. Per amore, ovviamente. E sapevamo che un giorno saremo tornati", l'ammissione di Hiba nell'intervista concessa a Vogue Arabia.