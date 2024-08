Albert Gudmundsson si presenta oggi in conferenza stampa come nuovo allenatore della Fiorentina. "E' stata una trattativa lunga, già a gennaio la Fiorentina aveva chiesto informazioni e quando a giugno è tornata sotto mi ha fatto piacere: non ho avuto dubbi ad accettare. Sono carico e felice di questa nuova avventura", dice l'islandese.

Nei giorni scorsi il Ceo del Genoa, Andres Blazquez, aveva attaccato l'ormai ex rossoblu. "Commenti che mi hanno fatto male - risponde Gudmundsson - La gente non dovrebbe credere a tutto quello che si legge. Ha detto che mi aveva promesso un milione di euro in più ma non è vero. Le persone non dovrebbero credere a tutte queste fake news".

Nel corso della conferenza si parla anche del processo per molestie che in autunno vivrà il secondo grado di giudizio per l'attaccante. "Il processo sarà a settembre ma non avrà un impatto su di me. Sono concentrato sulla mia famiglia e il calcio e sono fiducioso che ci sarà giustizia".

