Lautaro Martinez esprime attraverso i social la propria gioia per il riconoscimento ottenuto dall'Assocalciatori ieri sera come miglior giocatore della Serie A 2023/24.

"È per me stato un grande onore aver ricevuto questo premio, grazie principalmente ai miei compagni di squadra, a tutto lo staff che lavora insieme a noi tutti giorni. E anche un grazie a tutti quelli che mi hanno votato - le parole del capitano nerazzurro - Si guarda sempre avanti per continuare a crescere e per raggiungere gli obiettivi di gruppo che sono il focus più importante per arrivare successivamente a vincere anche i premi individuali".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!