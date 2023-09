Willy Gnonto ha risposto anche a un'inevitabile domanda sul derby di Milano di sabato scorso e sull'Inter, la squadra in cui è cresciuto, nell'intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset: "Ho visto la partita e mi aspettavo un'Inter così forte. È una delle migliori squadre del mondo, finalista di Champions. Sono contento che abbia vinto", le parole dell'attaccante del Leeds e della nazionale italiana.

A proposito del percorso delle quattro portabandiera della Serie A in Champions, Gnonto ha aggiunto: "Sono tutte forti, sono sicuro che faranno un buon percorso, speriamo arrivino il più avanti possibile e magari che qualcuna riesca anche a vincere. La più forte in assoluto? Probabilmente il Manchester City, lo ha dimostrato l'anno scorso, ma ci sono tante squadre che possono fare bene, vedremo chi arriverà fino in fondo".