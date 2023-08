Anche per Lazar Samardzic, che ha già svolto le visite mediche, si è arrivati al momento della burocrazia. Nella sede dell'Inter, come previsto, poco fa si è presentato l'entourage del centrocampista tedesco per definire gli ultimi dettagli del contratto. C'è ancora qualcosa da sistemare la l'operazione non è in discussione. Samardzic dovrebbe firmare tra oggi e domani e mettersi a disposizione di Simone Inzaghi subito dopo.