Dopo la vittoria dell’Inter di ieri contro la Juventus, valsa la Coppa Italia 2022, sono arrivate da qualche minuto le decisioni del Giudice Sportivo della Lega Serie A, Alessandro Zampone che ha deliberato una giornata di squalifica per l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri (da scontare in Coppa Italia) e 10 mila euro di ammenda "per avere, al 14° del primo tempo supplementare, allontanatosi dalla propria area tecnica e recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria; per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara".

Una giornata di squalifica da scontare sempre nella suddetta competizione per il centrocampista dell’Inter Marcelo Brozovic, “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato”. Prima sanzione per il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, e Arturo Vidal, altrettanto per il centrocampista bianconero Manuel Locatelli.

Il Giudice ha inoltro deliberato un’ammenda di 6mila euro ai danni dell’Inter “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, cinque bottiglie di birra”, e una da 3mila euro per la Juventus "per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco". Nessuna sanzione invece per i due club per aver "introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala).