Il Giudice sportivo ha reso note le decisioni dopo la Coppa Italia di ieri sera tra Fiorentina e Inter, vinta 2-1 dai nerazzurri con la doppietta di Lautaro Martinez. Entrambe le società sono state multate: 10.000 euro per il club viola a causa di un "lancio di numerose bottigliette, bengala e petardi, uno dei quali, esploso in prossimità di un vigile del fuoco, procurava un leggero e momentaneo stordimento", mentre la società interista riceve 2.000 euro di ammenda per "lancio di alcune bottigliette di plastica".

Squalificato per un turno il viola Lucas Martinez Quarta, ammonito contro l'Inter essendo in diffida.

