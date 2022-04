Sono sei i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 34esima giornata di Serie A conclusasi ieri con la vittoria della Juve sul Sassuolo nel match del Monday Night. Si tratta di Geōrgios Kyriakopoulos, Filippo Bandinelli, Martin Erlic, Nehuen Perez, Sergio Oliveira e Tomas Rincon. In chiave Inter da segnalare la settima sanzione per Marcelo Brozovic e l'ingresso in diffida pesante di Hakan Calhanoglu, ammonito al tramonto della gara contro la Roma per un fallo su Henrikh Mkhitaryan.