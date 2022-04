Il futuro di Matthias Ginter, difensore accostato anche recentemente all'Inter, è ancora lontano dall'essere definito, a dispetto delle convinzioni di chi lo definisce da mesi un nuovo giocatore del Bayern Monaco. "Sinceramente non so da dove vengano queste voci sul mio trasferimento già fatto al Bayern, ho opzioni in patria ma anche all'estero - ha spiegato il giocatore del Gladbach a RND+ -. Non ho ancora preso una decisione, e probabilmente ci vorranno ancora delle settimane per prenderla".