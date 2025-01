Alessandro Gabrielloni, attaccante e bandiera del Como, è protagonista di un'intervista al magazine SportWeek durante la quale svela la propria ammirazione per un altro attaccante della nostra Serie A: "L’interista Marcus Thuram mi ha molto impressionato per la forza fisica clamorosa. Sembra non faccia fatica", dichiara il giocatore di Cesc Fabregas.

