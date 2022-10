"A Firenze era una prova difficile, la squadra l'ha superata per buona parte della gara al meglio. Il problema sono i continui gol che prende l'Inter, non sempre puoi farne 3 o 4 e vincere la partita". Questo, sulle frequenze di Radio24 durante 'Tutti Convocati', il commento di Gianfelice Facchetti nel day after di Fiorentina-Inter.