André Onana via (per 57,5 milioni di euro), Yann Sommer in arrivo. L'operazione dell'Inter tra i pali, secondo Sebastien Frey, dal punto di vista aziendale rappresenta "un capolavoro: preso a zero, venduto a certe cifre dopo un solo anno... - sottolinea ai microfoni di DAZN -. Sportivamente a Milano ha fatto bene, anche se in Premier League sta incontrando più difficoltà. E per quanto riguarda Sommer, parliamo di un portiere esperto e di qualità: credo sia stata presa la decisione più logica".

I cinque più forti al mondo?

"Il top è Courtois. A seguire, nell’ordine, Ter Stegen, Oblak, lo stesso Maignan e Donnarumma".

Restando in Serie A, tra i meno noti chi va seguito con particolare attenzione?

"Parto da Carnesecchi dell’Atalanta, poi Di Gregorio del Monza e Falcone del Lecce che hanno fatto e stanno facendo cose interessanti. Provedel e Meret, invece, sono meritatamente in Nazionale. E non posso non citare Vicario: si sta imponendo velocemente in un torneo difficile come la Premier League, il suo percorso è simile al mio. In futuro potrà fare benissimo".

