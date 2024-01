Il man of the match Davide Frattesi a fine partita ha commentato così la vittoria per 2-1 sul Verona: "In questa vittoria c'è tutto, un gruppo fantastico, anche chi gioca meno è sempre al centro dell'attenzione e si sente importante come gli altri. In un'annata lunga questo è importante. Avrei fatto di peggio di arrampicarmi sul cancello ma ho voluto evitare un'altra ammonizione.

Il gol? E' stata una palla come quella con la Real Sociedad dove ho fatto un tiro sporco, ho visto un flash e mi sono lanciato sulla palla e ho avuto fortuna. Il mio minutaggio? Ora sto meglio, c'è stato un periodo difficile perché ero abituato sempre a giocare, sono una mezzala di inserimento e non avevo sempre il motore al 100%, questo gol mi dà fiducia e spero di poter dare ancora di più alla squadra. Le partite sporche come questa sono quelle che ti fanno arrivare in fondo, non ho mai lottato per questi obiettivi ma credo sia questa la chiave".