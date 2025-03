Sono due gli interisti convocati da Didier Deschamps, ct della Francia, per il doppio impegno con la Croazia valido per i quarti di finale di Nations League. Nella lista dei 24 stilata dal tecnico transalpino compare regolarmente il nome di Marcus Thuram, che dunque non riposa nonostante il problemino alla caviglia che lo tormenta da un mese, e anche quello di Benjamin Pavard. Per il difensore si tratta di un ritorno dopo che le porte dei Bleus sembravano essersi chiuse definitivamente.

𝐋𝐚 𝟏𝐞̀𝐫𝐞 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐚𝐧𝐧𝐞́𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐦𝐛𝐞́𝐞 avec la 1ère convocation pour Desiré Doué ! ⭐️⭐️



RDV lundi à Clairefontaine pour préparer la double confrontation face à la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xQpySJk7wT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 13, 2025

