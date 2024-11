L'Inter capitalizza al massimo il rigore procurato da Taremi e trasformato da Calhanoglu all'ultimo minuto di recupero del primo tempo e porta a casa tre punti d'oro in una partita dura, sofferta, in cui l'Arsenal ha schiacciato i nerazzurri per tutto il secondo tempo, ma senza mai riuscire ad abbattere il fortino nerazzurro. Una partita che si è aperta anche bene per l'Inter con la traversa di Dumfries, poi gli inglesi hanno cominciato a prendere l'iniziativa pur rimanendo il primo tempo in equilibrio, fino appunto al suddetto rigore che ha rotto gli equilibri e portato in vantaggio l'Inter. Da quel momento è stato un forcing continuo dei Gunners che alla fine conquisteranno 14 calci d'angolo a zero. L'Inter soffre, resiste, e porta a casa l'intera posta in palio.

Dopo soli 2 minuti bella azione in proiezione offensiva dell’Inter portata da Zielinski, palla dall’altra parte per Dumfries che colpisce in pieno la traversa. Pochi istanti dopo è Calhanoglu a provarci dalla distanza, tiro che sibila a lato infiammando San Siro. Inter intraprendente, Arsenal aggressivo, i primi 20 minuti scorrono via in un sostanziale equilibrio ma a ritmi altissimi. A metà primo tempo Bisseck servito ottimamente da Taremi si invola verso la porta ma si perde il pallone sul più bello. Pochiu minuti dopo è Saka a spaventare da destra, il suo sinistro a rientrare è però facile preda di Sommer. Ma col passare dei minuti la minaccia inglese si fa sempre più concreta: al 27' Martinelli da sinistra mette in mezzo per Merino che trova la risposta di Sommer che alza in corner di un soffio. L'Arsenal cerca di prendere l'iniziativa ma al 40' break dell'Inter: Frattesi servito da Lautaro entra in area e crossa per Taremi, colpo di testa di poco alto. Assalti finali di prima frazione a marchio Gunners che conquistano una serie di calci d'angolo sempre respinti dalla difesa nerazzurra. L'arbitro concede due minuti di recupero e proprio nel secondo di questi Merino respinge di mano un controllo in area di Taremi. Rigore ineccepibile che Calhanoglu trasforma dagli undici metri permettendo all'Inter di chiudere in vantaggio un primo tempo tutto sommato equilibrato, e come spesso accade in questi casi sbloccato da un episodio.

La ripresa si apre con un brivido Arsenal con il tiro di Martinelli che da sinistra si spegne sull'esterno della rete. Al 56' un cross di Saka spaventa la retroguardia dell'Inter, Pavard sbroglia di testa. E' sempre il numero 7 in maglia biancorossa a portare i pericoli maggiori in avvio di ripresa, al 58' una sua azione porta al calcio d'angolo, pallone calciato verso l'area dove Dumfries deve spazzare sulla linea. Momento favorevole all'Arsenal, al 59' un tiro a giro di Havertz diretto all'angolino costringe Sommer al volo plastico in angolo. I Gunners spingono a testa bassa, l'Inter soffre ma resiste. Inter che è spesso costretta tutta nella sua metà campo a difendere il risultato, l'Arsenal guadagna una quantità industriale di calci d'angolo a testimonianza dello sforzo profuso alla ricerca del gol. L'Inter si rivede dalle parti di Raya al 71' con Dumfries che come nel primo tempo ci prova con un destro al volo, fuori di poco. Ma per il resto è un monologo Arsenal: al 75' un tiro da dentro l'area di Havertz a botta sicura viene salvato in corner da Bisseck. Cinque minuti di recupero che diventano 8 per lo scontro Havertz-Bisseck ma il fortino regge: i tre punti vanno all'Inter.