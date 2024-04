Ora è ufficiale: saranno 5 le squadre italiane che parteciperanno alla prossima Champions League. Un risultato storico e prestigioso per il nostro calcio. La certezza matematica è arrivata grazie al successo della Fiorentina in Conference League (ai supplementari contro il Viktoria Plzen) e dell'Atalanta in Europa League (3-1 il risultato finale in favore della squadra di Gasperini contro il Liverpool di Klopp).

Influente il passaggio del turno della Roma contro il Milan, visto che a sfidarsi erano due italiane. Era già nota infatti la presenza di almeno una squadra italiana nella semifinale di Europa League.